إعدام 50 شيشة مصادرة في حملة ليلية مفاجئة بالمحمودية في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات للوقوف على التزام عمل المقاهي بتطبيق الإجراءات ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة كامل علي غطاس، حملة ليلية مفاجئة بنطاق المدينة بشوارع البحر والثورة والتحرير وأحمد ماهر، أسفرت عن إعدام 50 "شيشة" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.