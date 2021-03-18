الرئيس العراقي يؤكد إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بين البلدين يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.وأكد صالح، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق، موضحا أن "الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر".