نيجيريا تستعين بالتجربة المصرية فى معالجة الصرف المغطى

التقى المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الموارد المائية والري، ونائبي رئيس مجلس الإدارة للوجه البحرى والقبلي وقيادات الهيئة، مع وفدين من الجهات المعنية من جمهورية نيجيريا، وذلك للتعرف على تجارب مصر فى هذا المجال وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الإقليمية في مجال المياه والزراعة.واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع، الخميس، عرضا توضيحيا عن عملية تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطي في المحافظات، والآثار الإيجابية لتنفيذ المشروع فى تخفيف ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية الضارة، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث النظم المستخدمة لتحسين نوعية المياه فى شبكات الصرف وتعظيم كميات المياه المعاد تدويرها للاستخدام.وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، أن مشروعات الصرف المغطى لها عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية.وأشار عبدالكريم، إلى فائدتها فى تحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.