«الزراعة» تطوّر 44 مزرعة تغطي 21.5 ألف فدان

أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه جاري تطوير 44 مزرعة على مستوى الجمهورية تغطي 21 ألف و535 فدانا، إضافة إلى مزرعة شرق العوينات لدعم خطط التنمية الشاملة وتنفيذ السياسة العامة للدولة في توفير المساحات اللازمة للمعهد والجهات المتخصصة والعاملة في مجال إنتاج التقاوى للمحاصيل الاستراتيجية وذلك بهدف استنباط الأصناف وعملية الإكثار للتقاوى.وقال السباعي في تصريحات للدستور، إن القطاع يقوم بتطوير أيضا المزارع الحقلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تقوم بتطوير وتنمية الإنتاج الزراعي في إطار السياسة الزراعية القومية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، عن طريق المساهمة مع المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية في تطوير وتحسين أصناف المحاصيل الاستراتيجية وإنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بمزارع القطاع بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والشركات العاملة في هذا المجال.