ليبيا تسجل 13 وفاة و1032 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 13 حالة وفاة و1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد- 19، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار المركز في بيانه اليوم بشأن الوضع الوبائي في البلاد عبر حسابه بموقع "فيسبوك" إلى أن الإصابات الجديدة بينها 267 حالة مخالطة.ولفت المركز إلى أنه قد تماثل للشفاء 1235، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 136158، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2435.