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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبي منظمة التعاون الإسلامي

الخميس 18/مارس/2021 - 11:13 ص
جريدة الدستور
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نظمت وزارة الصحة السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة، حملة لتطعيم منسوبي المنظمة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وثمن الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات، مشيرا إلى أن ذلك يضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي تحظى بها المنظمة للاضطلاع بمهامها ومسئولياتها.

وقدم الأمين العام شكره لوزارة الصحة ومنسوبيها في محافظة جدة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الزميلات والزملاء في مقر الأمانة العامة.

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