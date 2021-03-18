متورط فيها شرطي كبير.. ضبط شبكة فساد بألمانيا

شنت الشرطة الألمانية مداهمات قوية في مدينة بريمن، اليوم الخميس، ضد شبكة فساد وجريمة متورط فيها شرطي كبير، وفقا لمجلة "دير شبيجل" الألمانية.وذكرت مصادر أمنية أن الشرطة تشن في الوقت الحالي حملة مداهمات ضد شبكة فساد متخصصة في المخدرات والرشوة وغسل الأموال، متورط فيها مسؤول بالشرطة في بريمن.ووفق المجلة، فإن القضية بدأت برسالة من مجهول إلى مكتب الشرطة الجنائية في بريمن، بلغ فيها عن جرائم بالمدينة.وكان المبلغ المجهول على دراية كبيرة بما يحدث، وذكر أسماء وجرائم بعينها وشبكة إجرامية محددة الملامح، لكن الشيء الذي دفع الشرطة للاهتمام بالأمر؛ هو وجود اسم أحد مسؤوليها بين المشتبه بهم في هذه الشبكة.وداهمت عناصر الشرطة اليوم منزل هذا المسؤول على خلفية تورطه في تهم متعلقة بالفساد والرشوة والغش وخيانة الأسرار الرسمية.