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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

الخميس 18/مارس/2021 - 11:15 ص
أمطار
أمطار
هاجر رضا
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.

وتابع شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "يسود طقس معتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة، بينما يسود الطقس ليلًا باردًا على كافة الأنحاء".

وأشار إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية شرقية: شمالية غربية.

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