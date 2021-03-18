وزراء الحكومة الليبية الجديدة يتسلمون مهام عملهم.. اليوم

أعلنت الحكومة الوطنية الليبية الجديدة، تسلم وزراء الداخلية، الخارجية، المواصلات، السياحة، الشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، مهام عملهم من الوزراء السابقين.وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن تقام في وقت لاحق اليوم، مراسم التسليم والاستلام بين وزير العمل والتأهيل السابق، ووزيرا العمل والتأهيل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية.