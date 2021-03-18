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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرض حظر تجول شامل فى العراق

الخميس 18/مارس/2021 - 11:17 ص
العراق
العراق
هدير سند
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قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، فرض حظر تجول كلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءًا من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحًا من كل أسبوع، وفقا لما ذكرته السومرية نيوز.

كما فرضت اللجنة حظر تجول جزئيًا في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحًا من اليوم اللاحق، على أن يبدأ تطبيق القرار من يوم الإثنين المقبل.

وذكرت اللجنة أنه سيعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم.

وتضمن القرار إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتيريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءًا من يوم الإثنين المقبل، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الشيشة في تلك الأماكن.

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