إيطاليا تُنكس أعلامها في اليوم الوطني الأول لذكرى ضحايا كورونا

تنكس إيطاليا أعلامها وتقف دقيقة صمت حدادا اليوم الخميس، الذي يوافق اليوم الوطني الأول لتخليد ذكرى ضحايا كورونا.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سيشارك في مراسم ذكرى ضحايا الجائحة في بيرجامو مقاطعة لومبارديا، المدينة الأكثر تضررًا خلال الموجة الأولى للوباء في العام الماضي.وفي هذا اليوم من عام 2020، غادر رتل من مركبات الجيش بيرجامو مع توابيت ضحايا كورونا، وكانت مقبرة المدينة في حالة انهيار، وتم نقل الجثث إلى المحارق، في مشاهد ستظل محفورة في ذاكرة الإيطاليين.وكان البرلمان الإيطالي قد وافق أمس بالإجماع على مشروع قانون لإعلان 18 مارس من كل عام، يوما وطنيا لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.