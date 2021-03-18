رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب

الخميس 18/مارس/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط عدد (3) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط عدد (1)قضية.
فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1500) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (212) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا هجرة غير شرعية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

موضوعات متعلقة

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

image description

افتتاح المقر الجديد لبرنامج الميكاترونيات والروبوتات بهندسة أسيوط

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

الأكثر قراءة

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

اليوم.. محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

كان رطبا منذ زمن بعيد.. أين ذهب ماء المريخ؟

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان» بمركز الإبداع.. الأحد

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

رانيا خلاف: الكتابة الإيروتيكية غالبا ما تواجه بالرفض (صور)

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته