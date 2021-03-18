أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط عدد (3) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط عدد (1)قضية.

فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1500) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (212) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا هجرة غير شرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.