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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عروض عسكرية وكورال أطفال في ذكرى رفع علم مصر بأرض طابا (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 10:57 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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توافد المئات من أهالي سيناء والوفود القادمة من عدد من محافظات الجمهورية للمشاركة في فعاليات رفع علم مصر على أرض طابا في الذكرى الـ32.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أجرى أمس الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة طابا لمتابعة الاستعدادات النهائية للاحتفال بالذكرى الـ 32 لعودة طابا للأراضي المصرية.

وشاهد فودة، استعدادات كورال الأطفال والموسيقى العسكرية التي تنطلق غدًا مع رفع العلم، وشدد المحافظ على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالية،بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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