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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير بريطاني يحذر من إمكانية تأجيل تخفيف قيود كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 10:57 ص
جريدة الدستور
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حذر خبير بريطاني من إمكانية تأجيل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في بريطانيا بسبب نقص عدد اللقاحات التي قد تستمر آثارها لأشهر.

وقال الدكتور سايمون كلارك أستاذ مساعد في علم الأحياء الدقيقة الخلوية بجامعة ريدنج البريطانية، إن أسباب هذا التأجيل تعد غير معروفة إلا أنها بلا شك ستجعل الالتزام بالمواعيد المحددة لرفع القيود أكثر صعوبة.

وأضاف كلارك في تصريحات أوردتها صحيفة (الإندبندنت) البريطانية اليوم الخميس أنه بتأجيل حصول من هم أقل من 50 عامًا على الجرعة الأولى من اللقاح، بالتالي سيتم تأجيل جرعتهم الثانية، وإذا أصبح التلقيح الكامل شرطًا للسفر إلى الخارج لقضاء العطلات أو شرطًا للقيام بأمور أبسط من ذلك مثل الذهاب إلى دور السينما، قد يتم استبعاد ملايين الشباب من المشاركة في تلك الأنشطة التي تشترط الحصول على تطعيم طوال فصل الصيف.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا سجلت أكثر من 4.2 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و125 ألف وفاة، وبدأت عملية التلقيح منذ ديسمبر الماضي وحصل أكثر من 25 مليون شخص على جرعتهم الأولى من اللقاح، إلا أن السلطات الصحية البريطانية حذرت من حدوث انخفاض كبير في الإمدادت الأسبوعية من جرعات اللقاح لمدة شهر.

ورغم ذلك أصرت بعض الشركات التي ترسل جرعات اللقاحات، مثل شركة أسترازينيكا وفايزر، على أن إمدادات الجرعات تسير على ما يرام.

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