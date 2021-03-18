رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2021 لدخول الامتحانات
الخميس 18/مارس/2021 - 01:00 م
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث يوميًا في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن استمارة الدبلومات الفنية 2021، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعدادها لكافة الامتحانات التي تخص بالتعليم الفني للعام الدراسي 20212020 وأنها على تمام الاستعداد بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خوفًا على صحة الطلاب.
ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع جوجل من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، يرصد لكم "الدستور" استمارة الدبلومات الفنية 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني حتى يتمكن الطلاب والطالبات من التسجيل في استمارة الدبلومات الفنية 2021، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا المستجد، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بالإجراءات الوقائية والاحترازية خوفًا على صحة الطلاب والطالبات وفقًا لقرارات الحكومة المصرية، وذلك بعد أن عاود فيروس كورونا من جديد وأصبح أشد خطورة وأسرع في الانتشار عن السابق.
وترتفع عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات عن استمارة الدبلومات الفنية 2021، ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الوقت عليكم ويمكن الدخول أو التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني وهو كالتالي من هنا.
ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع جوجل من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، يرصد لكم "الدستور" استمارة الدبلومات الفنية 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2021
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني حتى يتمكن الطلاب والطالبات من التسجيل في استمارة الدبلومات الفنية 2021، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا المستجد، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بالإجراءات الوقائية والاحترازية خوفًا على صحة الطلاب والطالبات وفقًا لقرارات الحكومة المصرية، وذلك بعد أن عاود فيروس كورونا من جديد وأصبح أشد خطورة وأسرع في الانتشار عن السابق.
وترتفع عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات عن استمارة الدبلومات الفنية 2021، ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الوقت عليكم ويمكن الدخول أو التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني وهو كالتالي من هنا.
وحتى تتمكن من التسجيل تابع الخطوات التالية مع كتابة كافة البيانات.
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الخطوة الأولي: يجب إدخال البريد الالكتروني والكود المختص بكل طالب وطالبة.
الخطوة الثانية: ويسعى الطلاب والطالبات للتسجيل في الاستمارة، ويجب استكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة ولكن بطريقة صحيحة وهي كالتالي (اسم المحافظة التابع لها الطالب - رقم هاتف الطالب أو الطالبة - الرقم القومي المكون من 14 رقما - مهنة ولي الأمر).
الخطوة الثالثة: يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على خانة حفظ بعد التأكد من صحة كافة البيانات.
اقرأ أيضًا:
كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021
هل
تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟
خطوات التسجيل في استمارة الدبلومات الفنية 2021
الخطوة الأولي: يجب إدخال البريد الالكتروني والكود المختص بكل طالب وطالبة.
الخطوة الثانية: ويسعى الطلاب والطالبات للتسجيل في الاستمارة، ويجب استكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة ولكن بطريقة صحيحة وهي كالتالي (اسم المحافظة التابع لها الطالب - رقم هاتف الطالب أو الطالبة - الرقم القومي المكون من 14 رقما - مهنة ولي الأمر).
الخطوة الثالثة: يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على خانة حفظ بعد التأكد من صحة كافة البيانات.