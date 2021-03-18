رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2021 لدخول الامتحانات

وحتى تتمكن من التسجيل تابع الخطوات التالية مع كتابة كافة البيانات.

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خطوات التسجيل في استمارة الدبلومات الفنية 2021

الخطوة الأولي: يجب إدخال البريد الالكتروني والكود المختص بكل طالب وطالبة.الخطوة الثانية: ويسعى الطلاب والطالبات للتسجيل في الاستمارة، ويجب استكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة ولكن بطريقة صحيحة وهي كالتالي (اسم المحافظة التابع لها الطالب - رقم هاتف الطالب أو الطالبة - الرقم القومي المكون من 14 رقما - مهنة ولي الأمر).الخطوة الثالثة: يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على خانة حفظ بعد التأكد من صحة كافة البيانات.