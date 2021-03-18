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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

الخميس 18/مارس/2021 - 10:57 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وحدة طب أسرة عرب مطير بمركز الفتح وأعمال تنفيذ مشروع مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب، وذلك ضمن المشروعات التي يجرى العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وهاني علي نائب رئيس حي غرب أسيوط.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد وحدة طب أسرة عرب مطير التابعة لمركز الفتح والتي اقيمت على مساحة 400 متر من إجمالي المساحة الكلية للأرض التي تبلغ 1545 مترًا وتتكون من دور أرضي ودورين علوي بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و316 ألف جنيه، ثم تفقد أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي بالاضافة إلى الفراغات التكميلية على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021 2022.

وأكد سعد، أن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري، حيث تم إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 141 مليون جنيه والتي تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان طبقًا لشروط ومعايير الجودة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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