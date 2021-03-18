أغرب 8 عادات للاحتفال بعيد الأم حول العالم

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مع قرب حلول عيد الأم، يكون لكل دولة طقوسها الخاصة للاحتفال بست الحبايب تكريمًا لدورها والمجهود الذي تبذله فى تربية أبنائها، وبحسب موقع "storiesbysoumya، ترصد "الدستور" أبرز عادات الاحتفال بعيد الام حول العالم:يخرج الأسر لتناول الغداء أو العشاء، تتناول وجبة مكسيكية تقليدية أثناء الاستماع إلى الموسيقى، ويعبر الجميع الامتنان لأمهاتهم،يقدم الأطفال الزهور والحلوى وغيرها من الهدايا، كما يقدمون مسرحية صغيرة لإظهار حبهم.يحضر الجميع إلى الوطن في عيد الأم، وينظيمون حفلة لمدة أسبوع للام،هدايا، تنظيم معارض فنية.يتم الاحتفال بعيد الام يوم الأحد الثاني من مايو، يجتمع أفراد الأسرة وينغمسوا في أمهاتهم، ويقدمون الهدايا والزهور والشعر المكتوب بخط اليد.يتم الاحتفال بعيد الأم في فرنسا يوم الأحد الأخير من مايو ويتقديم ميداليات للأم، ومعها كعكة على شكل باقة زهور،ثم عشاء عائلي.يتم الاحتفال بعيد يوم الأحد الثاني من مايو، يتم تقديم صليب الشرف للأمهات اللواتي أنجبن أربعة أطفال أو أكثر، وهدايا وزهور.يقوم الأطفال في ذلك اليوم ببيع الزهور البلاستيكية الصغيرة كهدايا لإحياء المناسبة، على أن يتم استخدام الأموال التي تُجمع لإرسال الأمهات مع صغارهن في رحلة صغيرة، وتشمل التقاليد وجبة الإفطار في السرير، تناول العشاء في مطعم تفضله الأم واعطاءها باقات جميلة من الزهور.يحتفل اليابانيون من خلال تقديم الزهور لأمهاتهم،القرنفل الأحمر أو الوردي، ويساعد الأطفال أيضًا في الأعمال المنزلية وصنع الطعام، ويصنع الصغار هدايا يدويًا أو يرسمون صورًا لأمهاتهم.يحتفل الهنود خلال الأسبوع الثاني من مايو بإعطاء الأمهات المال وغسل ملابسهن أو مساعدتهن في الأعمال المنزلية ويطلب من الأم الاسترخاء في ذلك اليوم.