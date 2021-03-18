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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أغرب 8 عادات للاحتفال بعيد الأم حول العالم

الخميس 18/مارس/2021 - 11:23 ص
عيد الأم
عيد الأم
هويدا سعيد
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مع قرب حلول عيد الأم، يكون لكل دولة طقوسها الخاصة للاحتفال بست الحبايب تكريمًا لدورها والمجهود الذي تبذله فى تربية أبنائها، وبحسب موقع "storiesbysoumya، ترصد "الدستور" أبرز عادات الاحتفال بعيد الام حول العالم:

-المكسيك
يخرج الأسر لتناول الغداء أو العشاء، تتناول وجبة مكسيكية تقليدية أثناء الاستماع إلى الموسيقى، ويعبر الجميع الامتنان لأمهاتهم،يقدم الأطفال الزهور والحلوى وغيرها من الهدايا، كما يقدمون مسرحية صغيرة لإظهار حبهم.

-بيرو
يحضر الجميع إلى الوطن في عيد الأم، وينظيمون حفلة لمدة أسبوع للام،هدايا، تنظيم معارض فنية.

-إيطاليا
يتم الاحتفال بعيد الام يوم الأحد الثاني من مايو، يجتمع أفراد الأسرة وينغمسوا في أمهاتهم، ويقدمون الهدايا والزهور والشعر المكتوب بخط اليد.

-فرنسا
يتم الاحتفال بعيد الأم في فرنسا يوم الأحد الأخير من مايو ويتقديم ميداليات للأم، ومعها كعكة على شكل باقة زهور،ثم عشاء عائلي.

-ألمانيا
يتم الاحتفال بعيد يوم الأحد الثاني من مايو، يتم تقديم صليب الشرف للأمهات اللواتي أنجبن أربعة أطفال أو أكثر، وهدايا وزهور.

-السويد
يقوم الأطفال في ذلك اليوم ببيع الزهور البلاستيكية الصغيرة كهدايا لإحياء المناسبة، على أن يتم استخدام الأموال التي تُجمع لإرسال الأمهات مع صغارهن في رحلة صغيرة، وتشمل التقاليد وجبة الإفطار في السرير، تناول العشاء في مطعم تفضله الأم واعطاءها باقات جميلة من الزهور.

-اليابان
يحتفل اليابانيون من خلال تقديم الزهور لأمهاتهم،القرنفل الأحمر أو الوردي، ويساعد الأطفال أيضًا في الأعمال المنزلية وصنع الطعام، ويصنع الصغار هدايا يدويًا أو يرسمون صورًا لأمهاتهم.

-الهند
يحتفل الهنود خلال الأسبوع الثاني من مايو بإعطاء الأمهات المال وغسل ملابسهن أو مساعدتهن في الأعمال المنزلية ويطلب من الأم الاسترخاء في ذلك اليوم.

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