السعودية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة الدولية

بحث المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج، سبل تعزيز الشراكة الدولية وأوجه الدعم الأممي.جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، في جلسة الإحاطة المقدمة من فليمنج، عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة خلال فترة "فيروس كورونا".وجرى خلال الإحاطة استعراض التقرير السنوي عن عمل قسم الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة، بحضور وفد المملكة.