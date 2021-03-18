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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: استدعاء سفيرنا في واشنطن لن يكون الخطوة الأخيرة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:17 ص
أنطونوف
أنطونوف
هدير سند
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أكد رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الخميس، أن استدعاء سفير موسكو في واشنطن لن يكون الخطوة الأخيرة.

وأعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور، حيث سيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

وقالت الخارجية الروسية إن الهدف من المشاورات؛ هو بحث الخطوات المطلوبة والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية قريبة من تجاوز مرحلة المئة يوم الرمزية على توليها السلطة، وهي مناسبة جيدة لمحاولة تقييم ما نجح فيه فريق جو بايدن، وما لم ينجح فيه.

وأضاف أن الأهم بالنسبة لموسكو هو تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية الأمريكية التي تمر بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن، لافتًا إلى أن من مصلحة موسكو منع تدهور لا رجعة عنه لهذه العلاقات إذا كان الأمريكيون يدركون خطورة تداعيات ذلك.

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