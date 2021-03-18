اندلاع حريق فى ميكروباص بالإسماعيلية

اندلع حريق هائل في سيارة ميكروباص "سوزوكي" صباح اليوم الخميس، أثناء سيرها قرب مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد البرماوي رئيس مباحث مركز فايد، يفيد اشتعال النيران في سيارة بطريق البحر قرب قرية أبوسلطان.ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش مدير المرفق بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث إلا أن جميع الركاب أسرعوا بالنزول من السيارة فور اشتعال الحريق.وقال شهود عيان إن السيارة كان يستقلها سائق يدعى عبدالوهاب محمد مقيم بمحافظة الشرقية، وإنه كان في طريقه لقرية أبوسلطان.