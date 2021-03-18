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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 من وزارة التربية التعليم

الخميس 18/مارس/2021 - 01:01 م
نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الثانوي
نورهان عبدالرحمن
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ينتظر طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بالعام الدراسي الحالي، بعد أن أدوا الامتحان إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم، بلجان امتحانية بالمدارس.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 


فيما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ ٢٠٢١، خلال الساعات القادمة.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن شركة "بيرسون" المسئولة عن منصة الامتحانات، من المقرر أن تعلن النتيجة خلال الساعات المقبلة، وفقًا لاتفاقها مع الوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعلمم، أن نتيجة الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي، ستعلن علي رابط الوزارة الرسمي، للطلاب الذين انتهوا من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١، يوم الخميس الماضي.

فى ذات السياق، نفت وزارة التعليم، ما تردد عن إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام عبر أحد المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، وأكدت أنه لا صحة لأي روابط تعلن النتيجة، لافتة إلى أنه لم يتم إعلان أي نتائج حتى الآن.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 

وأعلنت الوزارة خطوات حصول الطلاب على النتيجة وهى كالتالي:

أولًا: الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 من هنا.

ثانيًا: اختيار الصف الثانوي التابع له.
ثالثا: كتابة كود الطالب.
رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
خامسا: اختيار أيقونة عرض النتيجة.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إرسال تفاصيل النتيجة على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.

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جدير بالذكر، أن وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، قد عقدت امتحانات الفصل الأول الدراسي لطلاب الصف الثاني في الفترة من ٢٧ فبراير من الشهر الماضي حتى ٩ مارس الماضي، إلكترونية عبر شبكات الانترنت، وذلك في لجان مدرسية مؤمنه، ومطبق عليها إجراءات احترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا

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