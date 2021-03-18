منح الضبطية القضائية لـ11 مسؤولا بشركة مياه البحيرة

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، منح صفة الضبطية القضائية لـ 11 مسئولا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم.كما قرر إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لمدير عام الأمن وعضو لجنة السرقات والتعديات بالمركز الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة إبراهيم عبد العاطي.ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 246 لسنة 2021 بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة صفة الضبطية القضائية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة.