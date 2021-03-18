الفلبين تسجل 5290 إصابة و21 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 5 آلاف و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 640 ألفًا و984 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم الخميس، أن 439 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 561 ألفًا و530 متعافٍ، بينما توفي 21 شخصًا، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 12 ألفًا و887 وفاة.وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد 66 ألفًا و567 حالة نشطة، ما يعادل 10.4% من إجمالي الإصابات في البلاد.