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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد «Kiasma» الإيطالية لبحث التعاون المشترك

الخميس 18/مارس/2021 - 10:47 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد شركة "Kiasma" الإيطالية لبحث أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء بحث إمكانية التعاون في مجال الإنتاج المشترك للأنابيب متعددة الإستخدامات والعوامات البلاستيكية الخاصة، حيث ناقش الجانبان نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال إلى شركات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعد استكمالًا لما ناقشه الجانبان خلال اللقاء الذي أجري على هامش معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والذي أقيم بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي.

وأكد مرسي ترحيبه بزيارة وفد من الشركة الإيطالية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية على أرض الواقع ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين، وذلك فى ظل الاهتمام بتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب الاستثمارات الإيطالية، كما أنها تعد مركزًا للإنطلاق إلى الأسواق العربية والأفريقية.

من جانبه قام رينزو تافاريلو عضو مجلس إدارة شركة "Kiasma S.R.L" الإيطالية بإستعراض إمكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمي عن أبرز منتجاتها، حيث تعمل الشركة في مجال تصنيع المواسير المبطنة والتي تتحمل الضغوط العالية والتفاعلات الكيميائية بأقطار من (0.2 – 1.2) متر، كما تعمل في مجال تجريف الموانئ والممرات المائية لأنظمة التفريغ حيث طورت تقنيات ومنتجات متخصصة للتطبيقات في قطاعات البحرية والتجريف والتعدين، ولديها خبرة دولية ممتدة في هذا المجال منذ (10) سنوات.

وأعرب "تافاريلو" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وذلك نظرًا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية، مقترحًا أن يتم التعاون بين الجانبين في مجال (التصنيع – التسويق – المعامل – التعاون العلمي والتدريب) من خلال إنشاء خطوط التفريغ والعوامات في أسواق التجريف والبحرية والنفط والتعدين في مصر.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بمصر، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ككل.

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