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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة أجنبيين متهمين بمحاولة تهريب مخدر «الآيس» داخل البلاد

الخميس 18/مارس/2021 - 10:45 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قررت نيابة النزهة الجزئية، إحالة راكبين قادمين من جنوب أفريقيا، حاولا تهريب 10 كيلوجرامات من مخدر «الآيس»، أخفاها داخل حقائبهما، للمحاكمة العاجلة.

كانت النيابة كلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية والقادمة من أديس أبابا إلى مطار القاهرة الدولي، اشتبه مدير الجمرك فى راكبين من جنوب أفريقيا، وبفحص حقائب الراكبين على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY»، تبين وجود أجسام غريبة في جيوب سحرية.

وبالفحص، تبين وجود 10 كجم ونص من مخدر «الآيس» في جيوب سحرية بحقائبهم وداخل شنط حريمي كانت مع أحداهما، مغلقة بطريقة المصنع لتضليل الجمارك والعبور بها دون ضبطهما.

وقرر عبد العال نعمان مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبين برقم 19، وإحالة الراكبين والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.

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