التحفظ على مستحضرات تجميل قبل تهريبها بمطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على كمية من مستحضرات التجميل، قبل تهريبها بالمخالفة عبر مطار برج العرب الدولي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقى مدير أمن مطار برج العرب، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود مذكرة من رجال الجمارك باعتزام الراكبين "ا٠م٠م"، و"ا٠ه٠ي"، مصريان الجنسية، القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول، تهريب كمية من مستحضرات التجميل.وكشفت التحقيقات أنه عند وصول الراكبين تم سؤالهما عما إذا كانا يحملا أي بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق عنها سداد رسوم جمركية أجابا بالنفي، وبتمرير الحقائب على جهاز x ray بالأشعة تم تأكيد الاشتباه وتشكيل لجنة للتفتيش تبين وجود مستحضرات تجميل داخل الحقائب لم يقرأ عنها الراكبين وبلغت القيمة للأغراض الجمركية مبلغ ٩٠٣١٠ جنيه وبلغت الرسوم المعرضة للضياع ١٨٠٦٢٠ جنيها، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية تحرير محضر رقم ٣ لسنة ٢٠٢١.