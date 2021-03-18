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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لتوفير المياه.. بدء تنفيذ خطة لتحديث نظم الرى فى 68 ألف فدان

الخميس 18/مارس/2021 - 10:40 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري، تلقى طلبات جديدة من المزارعين فى المحافظات، لتنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها.

وبدأ قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، دراسة تنفيذ خطة التحول إلى نُظم الري الحديث فى مساحة قدرها 68 ألف فدان، وهو ما يؤكد زيادة وعى المزارعين بأهمية المشروع، لتوفير أقصى قدر من المياه وخفض تكاليف التشغيل من خلال توفير العمالة والطاقة والأسمدة فى مراحل إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة والعمل على زيادة ربحية الفلاحين.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، إن المشروعات المنفذة والجاري استكمالها تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضى الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.

وأكد وضع آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة إلى توفير المياه المستخدمة.

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