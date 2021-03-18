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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح المقر الجديد لبرنامج الميكاترونيات والروبوتات بهندسة أسيوط

الخميس 18/مارس/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، المقر الجديد لبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات بكلية الهندسة، ورافقه الدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب.

كما تفقدا أبرز أعمال التطوير والتجديد التي تمّ تنفيذها وإعدادها داخل الكلية، وذلك بحضور الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور عزت عبد المنعم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حمزة الحسيني رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، والدكتور علي أحمد يونسي منسق برنامج الميكاترونيات، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والعاملين بالكلية.

وفي مستهل الافتتاح أشاد الدكتور طارق الجمال ببرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات باعتباره الأول من نوعه في مصر والذي يجمع بين دراسة الهندسة الميكاترونيات والروبوتات كعلم رئيسي بجانب تصميم المعدات والآلات الذكية والتحكم في تشغيلها عن بعد، كما يعد واحدًا من أحدث التخصصات الهندسية على مستوى العالم وذلك بما يسهم في إعداد مهندسين لهم القدرة على تطبيق هذه التكنولوجيات لمتقدم والمساهمة في تحسين جودة الإنتاج في مختلف المجالات.

وتفقد الجمال، معمل النمذجة السريعة بالكلية بعد تطويره وتزويده بالماكينات المتخصصة في التشغيل بالحاسب والقطع بالبلازما واستخداماتهم المتعددة في أعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد والحفر والقطع بالليزر وذلك بما يخدم العملية التعليمية في المجالات الصناعية والطبية، مشيرًا إلي اعتبار المعمل واحدًا من ثمار التعاون الذي جمع بين جامعة أسيوط وجامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية والذي بدأ في عام 2016 بإبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تهدف للاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في مجال الهندسة والتكنولوجيا وتقوية القدرة التعليمية لقسمي الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن أن المقر الجديد لبرنامج الميكاترونيات يضم عدد من المعامل المجهزة بالتقنيات الحديثة ومنها معمل الإلكترونيات ومعمل التحكم الآلي ومعمل الحاسب الآلي إلي جانب قاعات المحاضرات والفصول الطلابية المخصصة للدراسة، كما تمّ تزويده بـ20 جهاز حاسب آلي على أحدث مستوى، و4 شاشات تفاعلية متطورة، وجهاز بصمة، وجاري العمل حاليًا علي تزويد البرنامج بروبوت آلي تعليمي للطلاب ومعمل آخر للإلكترونيات وذلك لمحاكاة التطبيقات الصناعية المتطورة والتكنولوجيات المتناهية الدقة.

ومن جانبه أشار الدكتور شحاته غريب أن افتتاح المقر الجديد يأتي تتويجًا لما أنجزته كلية الهندسة من خطوات جادة في تقديم تعليم هندسي متميز وتطوير أدائها وبرامجها الدراسية بما يخدم العملية التعليمية ويؤهل طلابها للمنافسة فى سوق العمل على نحو عال من الكفاءة والتميز، مؤكدًا على تقديم كامل الدعم للطلاب مما يسهم في تأهيلهم علي النحو الأمثل وإثراء الحركة الصناعية وتقدم الوطن ونهضته.

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