تحت رعاية السيسى.. «الأطباء» تحتفل بيوم الطبيب بعد قليل

تحتفل النقابة العامة للأطباء، بعد قليل، بيوم الطبيب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.وتعقد النقابة على هامش الاحتفالية مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ووزيرة الصحة ورؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.وسيوجه رئيس الجمهورية كلمة لأطباء مصر يلقيها نيابة عنه الدكتور عوض تاج الدين، فيما يقام الاحتفال والمؤتمر بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار الحكمة في الساعة الحادية عشرة ظهرًا مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.