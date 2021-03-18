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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحرس الوطنى الأمريكى ينفذ إزالة جزئية للحواجز الأمنية من محيط الكابيتول

الخميس 18/مارس/2021 - 10:49 ص
جريدة الدستور
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بدأت قوات الحرس الوطني المكلفة بحراسة مقر الكابيتول الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ صباح اليوم الخميس عملية إزالة جزئية للحواجز والمتاريس الأمنية وموانع الأسلاك الشائكة التي وضعتها بكثافة في أعقاب عملية الاقتحام الكبرى التي شهدها مقر الكابيتول ومحيطه في السادس من يناير الماضي.

وقالت مصادر في الحرس الوطني الأمريكي لمنصة "واشنطن إيكسامينر" الإخبارية الأمريكية، إن تقديرات الموقف الأمني تؤكد انتفاء أي تهديدات خطيرة لمقر الكابيتول أو محيطه، وهو ما يسمح بتخفيف الحواجز الأمنية المنتشرة هناك، كاشفين عن خطة ثنائية المراحل للقيام بذلك لتخفيف كثافة الأسلاك الشائكة ومصدات اقتحام المركبات يتم تنفيذها اعتبارا من اليوم.

وأشارت إلى أنه من أصل 24 ألفا من قوات الحرس الوطني الأمريكي تم الدفع بهم إلى ساحة الكابيتول في أعقاب اقتحامات السادس من يناير الماضي، استبقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون 2300 منهم حاليا لضبط الأمن في محيط الكابيتول ودعم شرطة تأمينه الخاصة، وفي الأسبوع الماضي مدد وزير الدفاع الأمريكي مهمة عمل تلك القوات لشهرين جديدين ينتهيان في مايو القادم على ضوء مراجعة تقديرات تقييم الموقف الأمني.

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