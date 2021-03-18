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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الصينية: محادثات ألاسكا لن تبحث عقد لقاء بين بايدن وتشي

الخميس 18/مارس/2021 - 11:19 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أكدت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن محادثات ألاسكا لن تبحث عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جين بينج.

وقالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن التهديدات النووية الكورية الشمالية ستكون من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها في المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين في ألاسكا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "جين ساكي"، في مؤتمر صحفي، أن جزءا من استراتيجية الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية هو التعاون والمشاركة الدبلوماسية مع الشركاء في المنطقة، حتى مع الدول التي تربطها بالولايات المتحدة بعض العلاقات العدائية أحيانا.

ويبدو أن مصطلح "العلاقات العدائية" يشير إلى الصين أو روسيا، اللتين سبق لهما المشاركة في المحادثات السداسية النووية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وأضافت "ساكي" أن التهديدات الكورية الشمالية ستكون بالتأكيد جزءا من المناقشات مع الصين خلال المحادثات القادمة بين وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، ونظيره الصيني "يانج جيتشي".

ومن المقرر أن يصل "بلينكن"، الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا بعد زيارة لليابان، إلى "أنكوريدج" في ألاسكا، اليوم الخميس، ليجري أول لقاء شخصي مع "يانج".

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