9 آلاف و803 إصابات جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 9 آلاف و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية بارتفاع عن اليوم السابق (8998 إصابة)، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و428 ألفا و239 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد- في بيان اليوم الخميس- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروس، مضيفا أنه تم تسجيل 460 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 93 ألفا و824 شخصا.وأوضح البيان أن 12 ألفا و61 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و37 ألفا و36 شخصا.وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1934 إصابة من الإصابات الجديدة و48 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ918 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 537 حالة إصابة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.