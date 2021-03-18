«اقتصادية قناة السويس»: 188 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال فبراير

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر فبراير الماضي حركة تداول بحمولات 2،853،622 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 284،802 حاوية مكافئة، من خلال استقبال 188 سفينة متنوعة خلال الشهر.وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 41 سفينة حاويات بطاقة محققة 413،802 طن وعدد حاويات 43،141 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة، منها 8 سفن رخام وسفينة حديد، كما استقبل الميناء أيضًا عدد 4 سفن صب سائل وسفينة ملح وسفينتين ساحلي، فضلًا عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.أما ميناء شرق بورسعيد، فقد استقبل خلال شهر فبراير عدد 95 سفينة حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة بطاقة محققة 2،403،066 وعدد حاويات 241،661 حاوية مكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 7 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 36،754 طن.