رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«اقتصادية قناة السويس»: 188 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال فبراير

الخميس 18/مارس/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر فبراير الماضي حركة تداول بحمولات 2،853،622 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 284،802 حاوية مكافئة، من خلال استقبال 188 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 41 سفينة حاويات بطاقة محققة 413،802 طن وعدد حاويات 43،141 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة، منها 8 سفن رخام وسفينة حديد، كما استقبل الميناء أيضًا عدد 4 سفن صب سائل وسفينة ملح وسفينتين ساحلي، فضلًا عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد، فقد استقبل خلال شهر فبراير عدد 95 سفينة حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة بطاقة محققة 2،403،066 وعدد حاويات 241،661 حاوية مكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 7 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 36،754 طن.

موضوعات متعلقة

كورونا عالميًا: 121 مليونا و823 ألف إصابة و2.69 مليون وفاة

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

مصدر أمنى ينفى مقتل شاب على يد الشرطة بشبين القناطر

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا


الصور

image description

افتتاح المقر الجديد لبرنامج الميكاترونيات والروبوتات بهندسة أسيوط

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

اليوم.. محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

كان رطبا منذ زمن بعيد.. أين ذهب ماء المريخ؟

حريق فى مستشفى لمرضى كورونا بالهند

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

رانيا خلاف: الكتابة الإيروتيكية غالبا ما تواجه بالرفض (صور)

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته

سهرة فنية مع محمد الحلو بأوبرا الإسكندرية.. الليلة

الليلة.. حفل نتاج ورش الغناء بقصر الأمير بشتاك