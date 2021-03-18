وزيرة التجارة والصناعة تتفقد مصانع الشروق بالقليوبية

تفقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مصانع الشروق الصناعية بالخانكة، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.وتضم المنطقة شركة (الشروق) لصناعة الزجاج، والتي تأسست عام 2008، وبدأت الإنتاج عام 2010 على مساحة 6 آلاف متر، وتقوم الشركة بإنتاج جميع أدوات المائدة الزجاجية مثل الأكواب وغيرها، وتقوم بالتصدير لجميع الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، وتعمل بأحدث الطرق في نظام صهر الزجاج لترشيد استهلاك الطاقة، تماشيا مع سياسة الدولة لترشيد الطاقة.كما تضم أيضا مصنع (إيجي هولاند)، والذي يبلغ مساحته 2400 متر مربع بتكلفة 25 مليون جنيه، والذي يقوم بإنتاج المنظفات والمطهرات وإضافات الأعلاف في خطين إنتاج.في وقت سابق أعلنت الوزيرة نيفين جامع أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية، مؤكدةً أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز، ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي.وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا اكثر فاعلية للمركز فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة للاجتماع الاول لمجلس تحديث الصناعة بعد إعادة تشكيله والذي تناول بحث خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة، واستراتيجيته للثلاث سنوات المقبلة ودور المركز في استعادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.وأوضحت الوزيرة أن المركز منذ انشاءه لعب دورًا بارزًا في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها إيجابًا على زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير فضلًا عن توفير الآلآف من فرص العمل، مؤكدةً في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته.ولفتت جامع إلى أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعاده دوره الرئيسي كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالقطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن المركز يقوم حاليًا بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى القرى الريفية، حيث تتيح المبادرة فرص كبيرة للصناعة المحلية في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، لافتةً في هذا الإطار إلى أهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لأعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات إنجاز الاستراتيجية الجديدة.