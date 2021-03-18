البورصة تستهل آخر تعاملات الأسبوع بتراجع جماعى للمؤشرات

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين على أغلبية أسهم السوق.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 1.34%، بما يعادل 147 نقطة، ليكسر حاجز الـ11 ألف نقطة ويسجل مستوى 10920 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 62. 0 %، بما يعادل 13 نقطة وخسارة ليسجل مستوى 2083 نقطة، ما ساهم فى انخفاض المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 86. 0 %، بما يعادل 26.4 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 3053 نقطة، وسط تراجعات حادة لأغلبية أسهم السوق المتداولة.وسجلت قيمة التعاملات بالمستهل نحو 197 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 67.5 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ نحو 3.43 ألف صفقة بيع وشراء.