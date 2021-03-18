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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوة لبلورة خطة متكاملة لتسهيل توفير لقاح كورونا لجميع الدول العربية

الخميس 18/مارس/2021 - 10:30 ص
جريدة الدستور
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دعا البرلمان العربي إلى بلورة خطة عربية متكاملة لتسهيل توفير لقاح كورونا لكافة الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون المشترك من أجل توفير بنية تحتية قوية لإيصال وحفظ اللقاحات بشكل آمن.

جاء ذلك في مداخلة علوي الباشا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي في ندوة تحت عنوان "الحق في الصحة: أفضل الممارسات- أبرز التحديات- الآفاق المستقبلية"، والتي عقدت افتراضيًا،وذلك تلبيةَ لدعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد "الباشا" في مداخلته، أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا بالحق في الصحة، وتابع كافة الجهود العربية المبذولة في هذا الشأن، ويشرع حاليًا في إعداد تقرير متكامل عن "جهود الدول العربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وجدد الباشا، دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة بذل قصارى الجهود، إقليميا ودوليا، لممارسة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، لتوفير اللقاحات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما كبار السن والمرضى، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، على ضرورة حشد الدعم والموارد اللازمة لمساعدة الدول العربية الأقل نموًا والدول العربية التي تعاني من أزمات وصعوبات في توفير وإيصال هذه اللقاحات واللاجئين والمهجرين والفارين من الصراعات.

واقترح علوي الباشا، عددًا من النقاط منها إنشاء "منظمة للصحة العربية"، تتولي كافة الأمور المتعلقة بالصحة في الدول العربية، وإنشاء لجنة طوارئ عربية تتولى مسئولية التنسيق والإشراف على تنفيذ السياسات الملائمة للتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ تتعلق بتوفير وإيصال اللقاحات المعتمدة أو تنتج عن استخدامها، وأن تكون هذه اللجنة على تواصل دائم مع الأجهزة الصحية والسلطات المعنية بالدول العربية، وتوجيه المزيد من الدعم المالي لتمويل الأنشطة البحثية والعلمية والطبية للجهود العربية في مجال الاستعداد لأية تحديات صحية مستقبلية.

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