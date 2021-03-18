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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد حادث «العض».. «كلب» بايدن يعود للبيت الأبيض

الخميس 18/مارس/2021 - 10:52 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة تليفزيونية، أن كلبه ميجور سيعود للبيت الأبيض بعدما أبعد منه بداية مارس الجاري بسبب "حادث عض"، بعدما تم تدريبه.

ووصف بايدن "ميجور" بأنه "كلب لطيف"، موضحًا أن العضة حصلت بوجود شخصين لا يعرفهما ميجور، وأضاف أن الشخصين تحركا، فتحرك للحماية.

يعتبر ميجور أصغر كلبي آل بايدن من نوع "جيرمن شيبرد"، أعيد مع رفيقه إلى منزل آل بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير في بداية شهر مارس الجاري بعد تسببه لضابط أمن في البيت الأبيض "بجرح طفيف".

وأوضح بايدن أن إعادة الكلب إلى المنزل لم تكن بسبب هذا الحادث، بل لأنه وزوجته كانا سيغيبان بضعة أيام عن البيت الأبيض.


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