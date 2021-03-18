قافلة طبية مجانية لأهالي باريس ضمن «حياة كريمة» بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية الأربعين التابعة لمركز باريس ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للكشف والعلاج بالمجان.وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القوافل الطبية تنفذ بالمناطق البعيدة والقرى المحرومة من الخدمات الطبية والأكثر احتياجا، مؤكدا أن القافلة الطبية التابعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وأوضح محروس أن القافلة الطبية تتضمن جميع التخصصات، مؤكدا أن القافلة تعمل يومي 18،19 مارس الجاري للكشف والعلاج بالمجان لأهالي قري الأربعين بباريس؟