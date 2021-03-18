4201 إصابة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 4 آلاف و201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 136 حالة وفاة مرتبطة به.وذكرت وزارة الصحة البلغارية، في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 17 ألفا و652 فحصا طبيا للكشف عن الجائحة، مضيفة أن إجمالي حالات الوفيات المرتبطة بالجائحة في بلغاريا وصل إلى 11 ألفا و715 شخصا.وأشارت إلى أن 1641 شخصا تماثلوا للشفاء، ووصل إجمالي المتعافين إلى 230 ألفا و457 شخصا، موضحة أن عدد المصابين بالفيروس الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات ارتفع إلى 7 آلاف و804 حالات، من بينهم 609 أشخاص بوحدات العناية المركزة.