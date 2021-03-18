التنمية المحلية: القيادة السياسية تسعى لتحقيق اللامركزية الإدارية

أكد وزير التنمية المحلية، سعي القيادة السياسية إلى تحقيق اللامركزية الإدارية وجعلها أحد أركان مثلث التطوير الإداري المصري، والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقه عن طريق دراسة نماذج اللامركزية المختلفة في القارة الإفريقية وعلى رأسهم النموذج المغربي والتونسي.وشدد، خلال اللقاء على أهمية دور المدن الإفريقية والتي كان لنا شرف استضافة مؤتمر " المدن قافلة التنمية المستدامة" في 19 يونيو 2019 بعد انعقاد جلسة المجلس التنفيذي واجتماعات "الريفيلا" (REFELA) آن ذاك، مما وضع خارطة طريق لتلك التحديات التي تواجهنا جميعا.وشدد على أن مصر لن تألوا جهدًا ومن خلال عمل وزارة التنمية المحلية وكذلك من خلال عمل مقر منظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية بإفريقيا عن إقليم الشمال والتى تستضيفه القاهرة، في أن تضع كل خبراتها ومعارفها سواء في مواجه العشوائيات أو في إطار تطوير الريف المصري، تلك المشروعات القومية العملاقة التي تضاف لإنشاء عاصمة إدارية جديدة وإعادة تنظيم البنية التحتية في كافة المجالات، كنموذج يمكن تقديمه وخبرة يمكن تبادلها مع أشقائنا في باقي المدن الأفريقية.وبحث المجتمعون العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فجاء على رأسها التنمية الحضرية وتطوير مدن ُمدمجة وقادرة على الصمود والاستدامة تستمع إلى أصوات المواطنين وتكون قادرة على الحد من العوامل التي يُمكن أن تؤدّي لعدم المساواة، وتمكين الجهات الفاعلة المحلية من الاستفادة من الحوار وتبادل الممارسات الجيدة ونقل المعرفة لدعم التنمية المحلية ومن ثم تقديم الفوائد والمنفعة للبلدان الافريقية.