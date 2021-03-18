«العالمي للتسامح» ورئيس العلماء المسلمين في مقدونيا يبحثان التعاون

بحث رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان مع رئيس اتحاد المجتمع الإسلامي رئيس العلماء المسلمين في مقدونيا الشمالية الحاج شاكر فتاي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال نشر قيم التسامح والسلام في المنطقة والعالم.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، أن الجانبين تباحثا -خلال لقائهما بالعاصمة المقدونية (سكوبيه)- في ضوء اتفاقية التعاون والعمل المشترك الموقعة بين الجانبين.وأشاد رئيس اتحاد المجتمع الإسلامي بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في تعزيز قيم التسامح حول العالم، مثمنا الدور الرائد والقيادي الذي تقدمه الإمارات في مجال التسامح والسلام، ودعم قيادتها الرشيدة لمسيرة التسامح والسلام في المنطقة والعالم أجمع، مشيرًا إلى أن الإمارات باتت رمزًا عالميًا للتسامح والمحبة والتعايش السلمي.