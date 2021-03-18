نائب محافظ مطروح: الدولة تهتم بتمكين المرأة في كافة المجالات

نظم مركز إعلام مطروح، ندوة احتفالا بيوم المرأة المصرية، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وأم العز بريك مدير مركز الإعلام، وعدد من طالبات الخدمة العامة.وأكدت نائب محافظ مطروح على اهتمام الدولة بقضايا المرأة والعمل على تنمية قدراتها وتمكينها فى كافة المجالات، مشيدة بدور المرأة بمطروح وجهودها في المجتمع سواء عاملة أو طبيبة أو معلمة وغيرهن من المهن والأعمال حتى في أقصى التجمعات الصحراوية في رعاية أسرتها وأبنائها.وأشارت دينا عثمان إلى جهود المحافظة وما يبذل من أجل النهوض بحياة المرأة وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام من أجل تمكينها في مواقع العمل وتولي قيادات عدد من الجهات والإدارات، مؤكدة أهمية وعى الفتيات بدورهن من أجل صنع مستقبل أفضل لهم وتنمية مهاراتهن التعليمية والتدريبية للقدرة على بذل مزيد من جهود خدمة المجتمع من والارتقاء بمكانتهن للحصول على المواقع والمكانة المرموقة.