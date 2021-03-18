الدفاع الروسية: رصد 36 عملية قصف من قبل مسلحي «النصرة» بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، رصده 36 عملية قصف من قبل مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في منطقة وقف التصعيد شمال غربي سوريا خلال اليوم الأخير.وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة ألكسندر كاربوف -في بيان، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس-:" إنه تم رصد 15 عملية قصف في محافظة إدلب، و12 في محافظة اللاذقية، و6 في حماة و3 في حلب".يُذكر أن المركز الورسي للمصالحة في سوريا أشار في وقت سابق إلى أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" يحضرون لاستفزازات باستخدام أسلحة كيميائية في منطقة إدلب لوقف التصعيد واتهام القوات الحكومية السورية بذلك، كما ذكر المركز الروسي الأسبوع الماضي أن عدد النازحين السوريين، الذين عادوا إلى بلدهم، بلغ أكثر من 650 ألفا منذ 18 يوليو عام 2018.