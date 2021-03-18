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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ما بين الموت والتصريحات المثيرة للجدل.. 10 «ترندات» في صدارة «جوجل» هذا الأسبوع

الخميس 18/مارس/2021 - 10:53 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تصدرت أحداث مختلفة "الترند"، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الأسبوع الجاري.

تامر حسني
تصدر النجم تامر حسني تريند جوجل، بعد لقاءه بإحدى معجباته التي التقته خلال تواجده في أحد الفنادق خلال زيارة له، وعبرت عن إعجابها بالفنان تامر حسني ورغبتها منذ سنوات في لقاءه.

وفاء مكي
تصدرت الفنان وفاء مكي محرك البحث جوجل بعد خروجها من السجن بعد قضاء مدة 10 سنوات بتهمة تعذيب خادمتها.

الإعلامية ملك إسماعيل
جاء ذلك بعد وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وتعد ملك واحدة من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى، حيث تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى.

مني فاروق
تصدرت الفنانة مني فاروق محرك البحث جوجل بعد أن نشرت فيديو جديدا لها، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت من مدينة دهب بصحبة والدتها، محتفلة بعيد الأم.

ياسمين علي
تصدرت الفنانة ياسمين علي ترند محرك البحث جوجل بعد تصريحها لو كنت صاحبة قرار لمنعت مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا.

محمد الشرنوبي
تصدر المطرب محمد الشربوني ترند محرك البحث جوجل بعد أن دشن شعار "مش عيب ولا حرام"، ليحسم الجدل المُثار حول مؤهله الدراسي خلال الفترة الأخيرة مؤكدًا أنه بالفعل توقف عن الدراسة مكتفيًا بحصوله على الشهادة الإعدادية.

ميادة الحناوي
تصدرت اسم الفنانة ميادة الحناوي محرك البحث جوجل بعد ظهرت وطمأنت الجمهور على صحتها، موضحة أن اختفائها السنوات الماضية كان لظروف طارئة تمر بها، لا سيما مع انتشار وباء كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز".

جيهان فاضل
تصدرت جيهان فاضل محرك البحث جوجل بعد تتداول صورة لها قيل إنها من مكان عملها الحالي، إذ تعمل بائعة في سوبرماركت، تبيع جبنة وزيتونًا.

عبير صبري
تصدرت الفنانة عبير صبري تريند محرك البحث جوجل بعد مداخلتها هاتفيًا لبرنامج 8 الصبح، الذي يعرض عبر فضائية DMC، وقالت: "إنها ستجسد شخصية صعيدية في مسلسل موسى، وقد عانت مع اللهجة واتبعت لي مشاهد بصوت مصحح اللهجة وبحفظهم زي ما هو باعتهملي".

أحمد عز
تصدر اسم الفنان أحمد عز ترند محرك البحث جوجل، بعد طرح البرومو الدعائي لمسلسلة "هجمة مرتدة"، في الساعات القليلة الماضية على شاشة قنوات "DMC"، وهي مغامرة جديدة يخوضها الفنان أحمد عز بصحبة الفنانة هند صبري.

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