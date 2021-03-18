نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج
الخميس 18/مارس/2021 - 12:05 م
أسماء منصورطباعة
يدير الكثير من الطلاب وأولياء الأمور محرك البحث الشهير جوجل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك بعد أن قام طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بأداء امتحاناتهم بداية من يوم مارس الشهر الجاري، وبدأ أداء الشهادة الإعدادية الأزهرية بامتحان القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس الموافق 4 مارس وتلا ذلك امتحان المواد الثقافية يوم 7 مارس وانتهى الامتحان الخاص بالشهادة الإعدادية لأداء مادة اللغة العربية بكافة فروعها يوم 9 مارس.
وحرصا من الدستور على توفير كافة المعلومات لقرائها نعرض لكم في السطور التالية طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2021
- بعدها يجب على الطالب كتابة اسمه الرباعي، وكتابة رقم الجلوس الخاص به.
- والخطوة التالية هي تحديد قطاع الأزهر المسجل به كل طالب.
- يقوم الطلاب بالضغط على اختيار استعلام النتائج ليظهر بذلك لطالب كافة الدرجات الخاصة به
وبذلك نكون قدمنا لكم بالتفصيل طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2021 بعد أداء الامتحانات بالطريقة الجديدة المستحدثة نتيجة فيروس كورونا.
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وفي الوقت الحالي جاري العمل علي رصد الدرجات، واعتمادها من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لكى يتم رفعها على موقع بوابة الازهر للنتائج حتى يتعرف كل طالب وطالبة على نتيجة امتحاناته، وذلك في غضون أيام قليلة.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول 2021ونظرًا لأن أداء الامتحان مر أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد وحرصًا على الطلبة من العدوى تم تأجيل أداء الامتحانات التي لا تضاف للمجموع لنهاية العام.
وحرصا من الدستور على توفير كافة المعلومات لقرائها نعرض لكم في السطور التالية طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2021
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021-الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2021 من هنا.
- بعدها يجب على الطالب كتابة اسمه الرباعي، وكتابة رقم الجلوس الخاص به.
- والخطوة التالية هي تحديد قطاع الأزهر المسجل به كل طالب.
- يقوم الطلاب بالضغط على اختيار استعلام النتائج ليظهر بذلك لطالب كافة الدرجات الخاصة به
وبذلك نكون قدمنا لكم بالتفصيل طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2021 بعد أداء الامتحانات بالطريقة الجديدة المستحدثة نتيجة فيروس كورونا.
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هل
تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟
نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2021جدير بالذكر أن مشيخة الأزهر الشريف قد نظمت مؤتمرا صحفيا لعرض نتيجة الطلاب بعد انتهاء عملية التصحيح الخاصة بامتحانات الطلاب والطالبات الخاصة بالصف الثالث الاعدادى الأزهرى.
وفي الوقت الحالي جاري العمل علي رصد الدرجات، واعتمادها من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لكى يتم رفعها على موقع بوابة الازهر للنتائج حتى يتعرف كل طالب وطالبة على نتيجة امتحاناته، وذلك في غضون أيام قليلة.