نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

اقرأ أيضًا:

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

هل تم إلغاء الترم الثاني بالمدارس والجامعات خلال العام الحالي؟

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2021

جدير بالذكر أن مشيخة الأزهر الشريف قد نظمت مؤتمرا صحفيا لعرض نتيجة الطلاب بعد انتهاء عملية التصحيح الخاصة بامتحانات الطلاب والطالبات الخاصة بالصف الثالث الاعدادى الأزهرى.وفي الوقت الحالي جاري العمل علي رصد الدرجات، واعتمادها من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لكى يتم رفعها على موقع بوابة الازهر للنتائج حتى يتعرف كل طالب وطالبة على نتيجة امتحاناته، وذلك في غضون أيام قليلة.