تراجع مبيعات السيارات في تايلاند 10.9% خلال فبراير

أعلن اتحاد الصناعات التايلاندي، اليوم الخميس، عن تراجع المبيعات المحلية لسيارات الركوب في تايلاند فبراير الماضي بنسبة 10.9% سنويا إلى 58960 سيارة، في ظل حرص المستهلكين في الإنفاق حاليا نتيجة المخاوف من تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.في الوقت نفسه، تراجعت صادرات تايلاند من السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 16.5% سنويا إلى 79470 سيارة، نتيجة تراجع الطلب عليها في أستراليا ونيوزيلندا والشرق الأوسط وإفريقيا.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي إنتاج السيارات في تايلاند ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 3.1% سنويا إلى 2. 155 ألف سيارة.