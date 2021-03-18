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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نقيب الأشراف: ذكرى استرداد طابا دليل على بطولات وتضحيات الجيش المصرى

الخميس 18/مارس/2021 - 10:10 ص
السيد محمود الشريف،
السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف
أميرة العناني
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هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة قادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 32 اتحرير طابا، التي توافق 19 من مارس كل عام.

وقال نقيب الأشراف في بيان له، إن ذكرى استعادة أرض طابا تذكرنا بواحدة من المواقف المصرية الوطنية الخالدة لاسترداد الأرض، وعدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا مصر، وتؤكد قوة الدولة المصرية في استخدام مختلف الطرق التي تحفظ أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن ذكرى تحرير طابا يُعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة، التي قدمها ويقدمها الجيش المصرى من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويل.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها إلى ما فيه الخير.

ويوافق الـ19 من مارس كل عام، ذكرى استرداد أرض طابا، عندما استخدم المفاوض المصري في 19 مارس 1989م الطرق القانونية والدبلوماسية عبر التحكيم الدولي لإثبات مصريتها.

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