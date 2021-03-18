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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل مقتل 9 جنود أفغان فى تحطم طائرة هليكوبتر

الخميس 18/مارس/2021 - 10:09 ص
جريدة الدستور
منار احمد
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كشفت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، تفاصيل تحطم طائرة هليكوبتر وسط البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أنها تحقق في التحطم الذي وقع في إقليم ميدان وردك وأن القتلى كانوا من طاقم الطائرة والقوات الخاصة.

وأبلغ مصدر في القوات الجوية ومسؤول إقليمي وكالة "رويترز" أن الطائرة أصابها صاروخ أثناء إقلاعها.

قال مسؤولون أفغان إن 3 أشخاص قتلوا بينما أصيب 11 عندما انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق في حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابل، الخميس.

وأكدت متحدث باسم شرطة كابل عدد الضحايا لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، وقال مسؤول آخر إن الحافلة كانت تقل موظفين في الحكومة.

يأتي التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ودول مهمة، بينها الولايات المتحدة وروسيا في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية.

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