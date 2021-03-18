محافظ مطروح يناقش إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان المنسق العام للصندوق، بحضور أسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.وناقش محافظ مطروح إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة، وذلك استمرارًا لدور المكتبة في زيادة الوعى الفكرى والثقافى وصولا إلى أبعد المناطق بالإضافة الى تنمية المهارات لدى أبناء الواحة.وقدم السفير رضا الطايفى الشكر إلى محافظ مطروح على دعمه الكامل لمكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح، مشيدا بها كصرح ثقافى كبير خلال تفقده لأقسامها المختلفة ومدى التطويرات الجديدة.وأكد السفير رضا الطايفى على التعاون من أجل انشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة، مشيرا إلى أنه سيتم زيارة واحة سيوة اليوم وغدا الجمعة للوقوف على الأماكن المقترحة لإنشاء المكتبة وذلك تمهيدا للبدء فى الأعمال الإنشائية لتضاف كصرح ثقافى جديد بمصر.كما أكد محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة فرع جديد لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة ليواكب اهتمام القيادة السياسية بالواحة مع أهميتها، وما تزخر به من مقومات سياحية وثقافية، موجها باختيار أنسب الاماكن والتصميمات الملائمة لطبيعة واحة سيوة البيئية والسياحية وإيما بأهمية ودور المكتبات فى نشر الثقافة والوعى فى المجتمع.ووجه محافظ مطروح الشكر الي رئيس مكتبات مصر العامة على جهود التوسع في مكتبات مصرالعامة خاصة بمحافظة مطروح بما تضيفه كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصرى وتلعب دورًا محوريا فى تنمية الوعى الفكرى والثقافى السليم.