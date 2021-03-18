رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يناقش إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة

الخميس 18/مارس/2021 - 10:09 ص
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان المنسق العام للصندوق، بحضور أسامة المرسى مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

وناقش محافظ مطروح إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة، وذلك استمرارًا لدور المكتبة في زيادة الوعى الفكرى والثقافى وصولا إلى أبعد المناطق بالإضافة الى تنمية المهارات لدى أبناء الواحة.

وقدم السفير رضا الطايفى الشكر إلى محافظ مطروح على دعمه الكامل لمكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح، مشيدا بها كصرح ثقافى كبير خلال تفقده لأقسامها المختلفة ومدى التطويرات الجديدة.

وأكد السفير رضا الطايفى على التعاون من أجل انشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة، مشيرا إلى أنه سيتم زيارة واحة سيوة اليوم وغدا الجمعة للوقوف على الأماكن المقترحة لإنشاء المكتبة وذلك تمهيدا للبدء فى الأعمال الإنشائية لتضاف كصرح ثقافى جديد بمصر.

كما أكد محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة فرع جديد لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة ليواكب اهتمام القيادة السياسية بالواحة مع أهميتها، وما تزخر به من مقومات سياحية وثقافية، موجها باختيار أنسب الاماكن والتصميمات الملائمة لطبيعة واحة سيوة البيئية والسياحية وإيما بأهمية ودور المكتبات فى نشر الثقافة والوعى فى المجتمع.

ووجه محافظ مطروح الشكر الي رئيس مكتبات مصر العامة على جهود التوسع في مكتبات مصرالعامة خاصة بمحافظة مطروح بما تضيفه كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصرى وتلعب دورًا محوريا فى تنمية الوعى الفكرى والثقافى السليم.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشاريع حياة كريمة

image description

افتتاح المقر الجديد لبرنامج الميكاترونيات والروبوتات بهندسة أسيوط

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

الأكثر قراءة

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

اليوم.. محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

كان رطبا منذ زمن بعيد.. أين ذهب ماء المريخ؟

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان» بمركز الإبداع.. الأحد

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

رانيا خلاف: الكتابة الإيروتيكية غالبا ما تواجه بالرفض (صور)

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته