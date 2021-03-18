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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عمرها 6 سنوات.. شاب يعتدي على ابنة عمه جنسيا في الغربية

الخميس 18/مارس/2021 - 10:07 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت إحدى قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة هتك عرض طفلة عمرها 6 سنوات على يد ابن عمها، والتعدي عليها جنسيا 4 مرات متتالية.

حيث تلقى مدير أمن الغربية بلاغا برقم 581 لسنة 2021 إداري مركز المحلة، من "د. ك. م"، وتبلغ من العمر 27 عامًا، بشأن قيام "إ. م. م"، 23 عامًا، عامل، بالتعدي على ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات جنسيًا.

وأكدت والدة الطفلة أن ابنتها شعرت بألم شديد في منطقة الدبر، وبسؤالها عن السبب قررت قيام ابن عمها بحسر بنطالها عنها وكذلك بنطاله والجلوس ثم وضع الطفلة على ساقية وهتك عرضها من الدبر نحو ثلاث مرات أو أربعة، وعلى الفور قامت بإبلاغ شرطة النجدة التي انتقلت إلى منزل الطفلة المجنى عليها وقامت باقتياد المتهم.

وأضافت الأم أن المتهم هتك عرض الطفلة وتعدى عليها جنسيًا في المرة الأولى فوق سطوح منزل المجني عليها، والثانية في حجرة ملحقة بالمنزل من الخارج، مؤكدة أنه استغل انشغال والد الطفلة في العمل وتواجد شقيقها الأكبر الذى يبلغ من العمر 8 سنوات في الدرس، بينما حدثت المرة الأخيرة في منزل عمتهم.

وكشفت الأم في محضر الشرطة أنه فور سماع هذا الكلام من طفلتها على الفور قامت بمواجه المتهم مدعية ذهابها إلى أحد الأطباء الذي أكد قيامه بالتعدي جنسيًا على طفلتها وهتك عرضها، ولم يتمكن المتهم من إخفاء فعلته بعدما اكتشفت والدتها ما حل بطفلتها، حيث اعترف بارتكابه الواقعة أمام والدها وعمتها وشقيق الطفلة، وعلى إثر ذلك قامت باستدعاء شرطة النجدة واقتادت المتهم إلى ديوان المركز، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم.

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